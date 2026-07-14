Tedesco: “Le nostre priorità sono un terzino sinistro e un centrocampista. Lucumì per ora è del Bologna”

14/07/2026 | 15:08:34

Il tecnico del Bologna Domenico Tedesco ha parlato in conferenza stampa: “Acquisti? Le nostre priorità sono un terzino sinistro e un centrocampista. Ma il mercato è bloccato per tutti, negli anni del mondiale è sempre così. Ma io e la società siamo allineati su tutto. I dirigenti sanno benissimo le mie esigenze, ma anche io so quali sono le esigenze del club. Loro sono stati sempre trasparenti con me, dicendomi quali fossero gli scenari: e io ho preso la decisione di venire qui. Lucumì al momento è un nostro giocatore”.

foto x bologna