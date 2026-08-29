Tedesco: “Il mio è un calcio verticale, avere possesso palla e grande aggressività”

29/08/2026 | 16:24:08

Domenico Tedesco, allenatore del Bologna, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in merito al suo ritorno nel calcio italiano.

Le sue parole: “Sono cresciuto con l’idea di avere il pallone tra i piedi. Se non lo abbiamo, vogliamo recuperarlo al più presto. Ma il possesso non deve essere sterile: il mio è un calcio molto verticale. Mi piace l’attacco alla profondità, mi piace quando ci sono i tempi giusti nelle giocate, quando i giocatori sono coraggiosi. È un processo che ha bisogno di tanto lavoro, di tanta fiducia, di autostima da parte dei ragazzi, di ripetizioni continue e ovviamente anche dei risultati”.

Che idea si è fatta del calcio italiano? “Ci sono dentro da troppo poco tempo per poter rispondere compiutamente. Non sono nessuno per giudicare il calcio italiano. Posso solo dire che conserva il suo fascino e tutti noi che lavoriamo al suo interno dobbiamo sforzarci affinché questo fascino attragga il resto del mondo. Abbiamo giocatori di qualità e club organizzati. Abbiamo tifosi fantastici. Si respira passione in tutte le piazze. E noi abbiamo il dovere di alimentare questa passione”.

Foto: sito Bologna