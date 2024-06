Tedesco (ct Belgio): “In 25 all’Europeo per spirito di gruppo”

Il Belgio si presenterà a Euro2024 con una lista di 25 giocatori e non di 26 come consentito dalla UEFA. Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico, Domenico Tedesco, ha così spiegato la scelta: “Abbiamo deciso di partecipare a Euro 2024 con 25 giocatori. È una questione di spirito di gruppo. Non volevo deludere un giovane giocatore. Ho sempre detto chiaramente che andremo in Germania con 25 giocatori”.

Foto: sito ufficiale Royal Belgian Football Association