Tedesco: “Bologna mi ha accolto in una maniera straordinaria. Questa gente merita tanto”

16/09/2026 | 11:17:00

Intercettato all’uscita di Casteldebole, l’ormai ex tecnico del Bologna, Domenico Tedesco, ha parlato ai media presenti. Queste le sue parole:

“Quello che ci siamo detti con la società rimane fra noi. Posso dire però è che la città mi ha accolto in una maniera straordinaria. Sono molto dispiaciuto. Non è successo nulla di particolare ma sono appunto dispiaciuto, questa gente merita tanto. Purtroppo sono stato soltanto due volte nello stadio ma l’atmosfera, lì e in città, attorno alla squadra è qualcosa di molto bello perciò mi dispiace tantissimo. Ringrazio davvero tutti per come mi hanno accolto. Se ci sono rimpianti per come è stata costruita la squadra assieme? Quel che volevo dire l’ho detto”.

Foto: X Bologna