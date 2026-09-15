Tedesco-Bologna: fondamentale la sfida contro il Torino. A meno che…

15/09/2026 | 15:50:34

La posizione di Domenico Tedesco a Bologna è a rischio e non potrebbe essere diversamente dopo un punto conquistato nelle prime quattro giornate di campionato. L’indiscrezione di Footomercato delle ore 15.37 trova riscontro nel senso che la prossima sfida contro il Torino (sabato alle 15) sarà molto delicata e per certi versi fondamentale per il futuro dell’allenatore. Alla vigilia della lunga sosta, il Bologna deve fare punti e cancellare il momento negativo: un ulteriore stop potrebbe costare molto caro. Ma là riflessioni di queste ore sono già un campanello d’allarme, c’è la possibilità che la situazione precipiti senza aspettare il prossimo impegno.

foto x bologna