Tedesco (all. Fenerbahce): “Nkunku non arriverà. Skriniar? Non parte, è fondamentale”

13/01/2026 | 11:10:50

Il tecnico del Fenerbahce, l’italiano Giovanni Tedesco, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, soffermandosi anche sul calciomercato.

Queste le sue parole: “Gennaio è particolare, non puoi decidere chi vuoi, non dipende solo da te. Mkunku? Penso sia improbabile che venga in Turchia”.

Su Guendouzi: “Acquisto di spessore, un ragazzo con qualità ed energia in mezzo al campo. Ha fatto domande sul livello dell’allenamento e la tattica, non lo fa quasi nessuno”.

Partenza di Skriniar: “Non se ne parla, non lo lascio. Dentro e fuori dal campo è fondamentale”.

Foto: Instagram personale