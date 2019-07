TECNICA, GEOMETRIE E PERSONALITA’: ELIJF ELMAS, IL NUOVO JOLLY A CENTROCAMPO PER IL NAPOLI

Elmas proviene dalla Macedonia del Nord, da Skopje per la precisione e proprio lì compie i primi passi in campo europeo, mettendosi in mostra nei preliminari di Europa League con la casacca del Rabotnički. Rimane nel club macedone sino al 2017, collezionando un bottino di 44 presenze condite da 7 gol e 8 assist, fino al momento del suo trasferimento in Turchia al Fenerbahçe. Ad Istanbul, il giovane classe 1999, riabbraccia le sue origini turche e disputa due ottime annate. Con i turchi colleziona 47 presenze, mettendo a segno 4 gol.

A discapito della giovane età Elmas ha già una buonissima esperienza, avendo giocato in realtà calde dal punto di vista sportivo e ambientale. Nasce come trequartista, perché ha un’ ottima tecnica di base, ma è capace di disimpegnarsi bene da mezzala o in un centrocampo a due. Tocco vellutato, controllo palla a testa alta, Eljif è capace di lanci lunghi e cambi gioco. Tutte caratteristiche gradite ad Ancelotti, che predilige i «tuttocampisti» e dopo Zielinski e Fabian Ruiz, conta di formare un terzetto abile a ruotare in mezzo al campo, inserendosi in avanti senza dare troppi riferimenti agli avversari. Di piede destro, Elmas è dotato di importanti qualità balistiche, che lo rendono un pericolo dalla lunga distanza, calciando, se necessario, anche con il piede debole, con cui vanta una discreta familiarità.

In Nazionale dopo aver giocato con le Nazionali Under-17, Under-18 e Under-19, nel settembre 2016 esordisce con la Nazionale Under 21 e nel giugno 2017 con la Nazionale maggiore nella sfida persa per 2-1 in casa contro la Spagna valida per le qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018.