TECNICA E VISIONE DI GIOCO: REYNOSO, LA JOYA DEL BOCA CON L’EUROPA NEL FUTURO

Il Boca Juniors, in questo periodo di stop forzato, si gode ancora la vittoria del campionato argentino arrivata in extremis contro il Gimnasia La Plata di Maradona alla Bombonera. Titolo che è arrivato grazie ai gol di Carlitos Tevez, alle giocate di Sebastian Villa e agli assist di Emanuel Reynoso. Quest’ultimo è diventato ormai uno dei punti fermi dell’undici titolare degli Xeneizes e le sirene di mercato non mancano affatto. Reynoso nasce a Corodoba, il 16 novembre del 1995, e sin da subito inizia a rincorrere la pelota nel suo piccolo barrio. Le sue doti per strada sono a dir poco sprecate e nel 2007 entra a far parte del settore giovanile del Talleres. La sua maturazione avviene in maniera costante e a spiccare sono le sue doti tecniche palla al piede, abbinate a una visione di gioco degna di nota. Il suo sinistro disegna parabole che mandano facilmente in porta i compagni, per questo motivo Reynoso gioca dietro le punte da trequartista.

Dopo aver compiuto l’intera trafila, nel 2014, giunge finalmente il tanto atteso momento del debutto in prima squadra. Con i Matadores Albiazul disputa in totale 52 presenze, mettendosi in evidenza e facendo notare tutto il suo potenziale. Nel 2018, infatti, ha piombare su di lui è il Boca Juniors. Il club della mitad más uno lo acquista a titolo definitivo e ci punta con fermezza compiendo un investimento importante in ottica futura. Dal giorno del suo debutto ad oggi, il classe 1995 è cresciuto sotto tutti gli aspetti e, contribuendo in maniera attiva, ha già collezionato due titoli nazionali, sfiorando anche di alzare al cielo la Copa Libertadores (persa nel Superclasico contro il River a Madrid). Il suo rendimento non è passato inosservato e in Europa, diverse big, hanno già chiesto informazioni sul suo conto. Tra l’altro, un certo Daniele De Rossi (suo compagno per un breve periodo), ha già speso parole importanti nei suoi confronti e ben presto, probabilmente nella prossima sessione di calciomercato, Reynoso potrebbe approdare in Italia, in Spagna o in Inghilterra. La Joya (il gioiello) del Boca è pronto a diventare assoluto protagonista anche nel Vecchio Continente.

