Tebas torna su Villarreal-Barcellona: “La parola fallimento per me non esiste, continueremo a provarci”

23/10/2025 | 11:34:13

Il presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha parlato in mattinata ai media spagnoli. Queste le sue parole come riportate da MARCA:

“La partita a Miami? La parola fallimento per me non esiste, ci ho provato e continueremo a provarci. C’è molta ignoranza. Tutto questo deriva da una questione legale negli Stati Uniti tra la FIFA e Relevent sulla possibilità di disputare questa partita negli Stati Uniti. È stata creata una commissione per regolamentare questo tipo di partite. Stiamo lavorando con l’idea di base che ci possa essere una sola partita per campionato e che il paese ospitante possa disputarne al massimo una. Se ho perso? Perdere è così soggettivo… mi sarebbe piaciuto giocare il 20 dicembre? Sì. Se questo è considerato una sconfitta, allora sì, ma per me… Lo dico da un po’ di tempo, la partita di Miami non era nemmeno tra i miei obiettivi principali. L’ho detto pubblicamente molte volte; credo di aver detto che non è nemmeno tra i 10 obiettivi principali della Liga. E lo ribadisco ancora, non è tra i 10 obiettivi principali. Il motivo per cui non si è svolta la partita? Ci sono molte circostanze. Non si tratta solo di una, due, tre o quattro; ce ne sono molte di più. Il processo non è facile. Siamo arrivati ​​alla UEFA, ci hanno dato un sì riluttante… Anche il commissario europeo lo ha fatto. Ci sono molte cose che concorrono”.

Foto: LaLiga