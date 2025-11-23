Tebas sull’indagine del TAS: “Ho già visto questo film molte volte. Nel frattempo continuo a lavorare per il calcio professionistico”

23/11/2025 | 11:01:42

Il presidente de La Liga, Javier Tebas, ha parlato oggi dell’indagine del TAS nei suoi confronti in un post sul proprio profilo X. Queste le sue parole:

“Ho visto questo film molte volte: a questo punto ho già tre denunce penali , ho perso il conto delle denunce al CSD e ci sono alcune decine di diritti di replica da parte di alcuni organi di stampa molto rumorosi. La strategia rimane la stessa: inondare il sistema di denunce per vedere se qualcuna funziona. Nel frattempo, continuo a fare il mio lavoro: lavorare per il calcio professionistico”.

Foto: LaLiga