Tebas sulla cancellazione di Villarreal-Barcellona a Miami: “Il calcio spagnolo ha perso l’opportunità di progredire”

22/10/2025 | 10:37:00

Il presidente de LaLiga Javier Tebas si è espresso tramite un comunicato sui propri social a seguito della decisione di cancellare il match tra Villarreal e Barcellona a Miami.

Queste le sue parole:

“UN’OCCASIONE PERSA PER IL CALCIO SPAGNOLO.

Oggi il calcio spagnolo ha perso l’opportunità di progredire, di proiettarsi nel mondo e di rafforzare il proprio futuro. La difesa della “tradizione” viene invocata da una prospettiva ristretta e provinciale, mentre le vere tradizioni del calcio europeo sono minacciate dalle decisioni delle istituzioni governative che anno dopo anno distruggono i campionati nazionali, vero motore dell’industria calcistica europea, a causa dell’ingenuità e della passività dei leader europei che non riescono a distinguere il banale dall’essenziale. L’integrità della competizione è messa in discussione da coloro che da anni mettono in dubbio la stessa integrità, facendo pressione su arbitri e funzionari governativi, costruendo narrazioni distorte o utilizzando la pressione politica e mediatica come strumento sportivo. E altri, forse inconsapevolmente e in buona fede, sono stati coinvolti in dibattiti su informazioni già discusse nel 2018, dove quelle presunte “informazioni” – che avevano allora e hanno ancora adesso – erano semplicemente una scusa per mandare a monte il progetto. Voglio ringraziare il Villarreal CF e l’FC Barcelona per il loro impegno e la loro generosità nel partecipare a un progetto che mirava esclusivamente a far crescere la nostra competizione. Non pensavano a se stessi, pensavano a tutti. LaLiga continuerà a lavorare con rigore e convinzione per mantenere competitivo il calcio spagnolo, opponendosi a chi cerca di distruggerlo, ma sempre rispettandone le radici e garantendone la sostenibilità. Il calcio spagnolo merita di guardare al futuro con ambizione, non con paura. Continueremo a provarci. Questa volta ci siamo andati molto vicini”.

Foto: LaLiga