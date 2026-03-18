Tebas: “Siamo preoccupati per i nuovi regolamenti della Premier sul FPF. Creeranno una bolla”

18/03/2026 | 16:53:32

Il presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha parlato in conferenza stampa dopo aver presentato il rapporto economico e finanziario del calcio professionistico spagnolo per la stagione 2024-2025. Queste le sue parole:

“Siamo molto preoccupati per i nuovi regolamenti della Premier League in materia di Fair Play Finanziario, perché consentono ai club di spendere l’85% dei loro ricavi. Se un club destina il 35% delle sue spese alle spese generali e può spendere l’85% per la rosa, 85 + 35 = 120. Fin da subito, ti permettono di spendere il 20% in più dei tuoi ricavi. Se hanno stabilito che si può spendere una percentuale di quanto si genera in termini di ricavi più i profitti derivanti dalle cessioni dei giocatori, accadranno due cose: i costi dei trasferimenti saliranno alle stelle e si creerà una bolla per raggiungere quella percentuale. Il secondo problema è che non c’è alcuna regolamentazione dei prezzi di mercato nella Premier League. Siamo molto vigili perché questo creerà una bolla nella Premier League e ci influenzerà e ci trascinerà verso il basso nei prossimi anni. Prevediamo che i dati finanziari dei club della Premier League nei prossimi anni rifletteranno perdite/una bolla. Siamo molto vigili e preoccupati. Se ci preoccupano i fondi di investimento? Non mi preoccupano i fondi in sé, mi preoccupa il fatto che rispettino le nostre normative sul controllo finanziario. Apollo è uno dei più grandi al mondo e conosce le nostre regole. Sa di non poter investire miliardi; ci sono delle regole. Quando parliamo della Premier League, le circostanze sono diverse per quanto riguarda il reddito pro capite, la diffusione della pay-TV, ecc. Sono molto forti nei paesi asiatici dove non ci sono campionati locali solidi. Abbiamo influenza nei paesi che hanno campionati locali forti, come l’Argentina. Siamo preoccupati per i nuovi regolamenti della Premier League, dove si creerà senza dubbio una bolla che potrebbe raggiungere gli 8 miliardi di euro, portando a un processo inflazionistico dei prezzi”.

Foto: LaLiga