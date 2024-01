Tebas: “Serve un Fair Play Finanziario adeguato in Serie A”

Il presidente della Liga Javier Tebas, intervistato nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha parlato delle carenze della Serie A: “È un problema di gestione, in troppi spendono più di quanto dovrebbero. Manca un Fair Play Finanziario serio, le perdite dei club sono ampie e costanti per molti. C’è un circolo vizioso che può essere spezzato solo da un buon FPF, e noi ne abbiamo uno valido. Permettiamo perdite ma di un volume inferiore a quelle consentite in Italia, devono essere limitate nel tempo e vanno recuperate. Ci dicono che così i nostri club non possono più fare acquisti, beh, prendiamo ciò che possiamo. Il Barcellona quest’estate ha speso 3 milioni di euro, e in inverno al momento zero. Il sistema dice che il Barcellona può comprare solo se vende e risparmia il 60% nel salario del nuovo giocatore perché deve diminuire la massa salariale. Ci sono squadre italiane che hanno più perdite del Barça”.

Foto: Twitter Javier Tebas