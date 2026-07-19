Tebas: “Se giochiamo come sappiamo fare, l’arbitraggio non conterà. La Spagna vincerà con più di un gol di scarto”

19/07/2026 | 15:20:17

Il presidente de La Liga Javier Tebas ha parlato della finale tra Spagna e Argentina durante un evento a New York. Queste le sue parole:

“Non vedo l’ora che inizi la partita. Se giochiamo come sappiamo fare, l’arbitraggio non conterà, passerà inosservato. Francia-Spagna? Non so se ci sia mai stata, o se mai ci sarà, un’altra partita dei Mondiali come quella tra Spagna e Francia. L’ho rivista più volte, e ho rivisto anche alcune azioni, come il gol di Pedro Porro; non vedremo mai più niente di simile. Pronostico? La Spagna vincerà con più di un gol di scarto”.

Foto: LaLiga