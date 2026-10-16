Tebas risponde al Real Madrid: “Queste sono intimidazioni”

16/10/2026 | 18:12:41

E’ arrivata la risposta del presidente de La Liga Tebas al Real Madrid: “Ho perso il conto delle volte in cui, in tredici anni, i dirigenti del Real Madrid hanno chiesto le mie dimissioni o cercato di farmi decadere dall’incarico. Quello che continua a mancare sono le risposte. Ricordo ancora chi mi disse: ‘Ti metterò contro tutto il tifo del Real Madrid e non potrai più camminare per strada’. Tutto questo ha un nome: intimidazione”.

Foto: LaLiga