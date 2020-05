Tebas: “Riprenderemo l’11 giugno. Il prossimo campionato partirà il 12 settembre”

Intervistato da MARCA, Javier Tebas ha parlato della ripresa della Liga: “Inizieremo l’11 giugno. Speriamo che a Madrid e a Barcellona passino presto alla Fase 2. Ci sono più di 130 persone ne LaLiga che lavorano in modo che tutto possa essere fatto, in un modo sicuro. Viaggi, organizzazione, tutto. Siamo preparati e l’importante sarà il giorno in cui finiremo la competizione. Il prossimo inizierà il 12 settembre. Questa sera faremo dei test in modo che lo spettatore possa scegliere due immagini a livello audiovisivo: quella reale o quella con il pubblico e il suono virtualizzato . In Bundesliga hanno scelto il suono virtuale con grande successo e stiamo lavorando per dare quell’opzione.”

Foto: sportskeeda.com