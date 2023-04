Tebas (pres. LaLiga) su Messi: “Spero che torni a Barcellona, ma ad oggi i blaugrana non possono tesserarlo”

Il presidente de LaLiga, Javier Tebas, tra i vari temi citati ha parlato di un possibile ritorno di Leo Messi in Spagna e non chiude definitivamente la porta ad una sua seconda avventura al Barcellona: “Oggi il Barça non potrebbe tesserare Messi, ma spero lo faccia. C’è ancora tanto tempo. Siamo in attesa di un piano di fattibilità, deve vendere giocatori. Oggi è difficile e non cambieremo alcuna regola per facilitare la firma di Messi, anche se vorrei che giocasse nel nostro campionato”.

Foto: Instagram Messi