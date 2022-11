Tebas: “Piqué ottimo candidato alla presidenza del Barça. Penso che ci proverà”

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha rilasciato un’intervista a El Partidazo de Cope dopo la decisione di Gerard Pique di lasciare il calcio: “Parliamo di un giocatore storico. Io credo che sia stato lui a decidere e non il club. Non è al top perché sta diventando sempre più difficile giocare per lui, ma sono rimasto triste dall’annuncio. Per il futuro ha tre caratteristiche molto importanti per essere il presidente del Barcellona: è nel club da 25 anni, conosce il mondo del calcio come giocatore e l’industria sportiva come uomo d’affari. Sa che le tre cose sono molto diverse, ma la sua esperienza nel campo come uomo d’affari lo rende un ottimo candidato alla presidenza del Barça, penso che ci proverà”.

Foto: Instagram Barcellona