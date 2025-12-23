Tebas: “Non è il Barcellona a creare tensione ma il Real Madrid. Stanno costruendo una narrazione secondo cui gli arbitri sarebbero condizionati”

23/12/2025 | 11:50:06

Il presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha rilasciato un’intervista a SPORT. Queste le sue parole:

“Ciò che sta causando la tensione oggi, secondo me, non è il Barcellona, né gli altri club. È il Real Madrid contro tutti, cioè contro il Barcellona, ​​contro gli arbitri… contro tutto. E per di più, penso che lo si stia facendo in modo sbagliato e scorretto, con una narrazione sbagliata. La narrazione cerca di far credere alla gente che ciò che sta accadendo oggi, con certi errori arbitrali, sia una conseguenza di quanto accaduto nel 2019 o nel 2017. Stanno cercando di costruire una narrazione secondo cui, al momento, gli arbitri sarebbero condizionati. È molto pericoloso, perché non è così. Questa narrazione si sta costruendo e sta causando tensione. Con questa narrazione, stanno generando tensione per tutto il fine settimana attraverso la televisione del Real Madrid, attraverso il presidente del Real Madrid l’altro giorno… Penso che siano molto disorientati “.

Foto: sito LaLiga