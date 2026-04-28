Tebas: “Molte cose devono cambiare nel VAR perché chiaramente non funziona”

28/04/2026 | 13:00:31

Il presidente de La Liga, Javier Tebas, ha parlato alla presentazione della Rete delle Città della Liga. Queste le sue parole:

“Modifiche al VAR? Beh, molte cose devono cambiare nel VAR. Penso che sia una questione che va riconsiderata. Dobbiamo ricordare che il mondo del VAR dipende dalle regole dell’IFAB, dalle regole della FIFA. Sono uno di quelli che sostengono, e l’ho detto al comitato tecnico degli arbitri, che dobbiamo passare a un modello di Video Support più avanzato, come quello che esiste nel calcio femminile e nella prima divisione della RFEF, magari migliorato per il calcio professionistico. Le cose devono cambiare perché chiaramente non funziona. L’anno prossimo potremo dire che avremo il fuorigioco automatico, perché questo sistema semiautomatico era una cortina fumogena. E penso che questo aiuti, almeno in alcuni tipi di azioni, a risolvere il problema, e ad essere più obiettivi”.

Foto: LaLiga