Tebas: “Messi non è andato via dal Barça per colpa mia. Super Lega? Juve, ma davvero ti conviene?”

Il presidente della Liga Spagnola, Javier Tebas, ha parlato al Festival dello Sport di Trento, dove si è espresso su alcuni temi, come l’addio di Messi al Barcellona e la Super Lega.

Queste le sue dichiarazioni: “La cessione di Messi del Barcellona al PSG è colpa di Tebas? Evidentemente no. Serve sostenibilità nel calcio. Questo è un settore speciale, il calcio è passione e appartenenza, ma negli ultimi anni è diventato un’azienda. Io ho chiesto al Barça di poter rispettare le regole e quindi hanno dovuto privarsi di Messi per rientrare nelle regole. La Serie A è in perdita da 20 anni, quello che conta è il bilancio totale. Questo succede anche in Francia, non in Germania e non da noi”.

Sulla Super Lega: “La solidità economica degli altri campionati è fondamentale anche per la Spagna: se non ci sono campionati forti, il rischio della Super Lega è sempre elevato. Io l’ho detto tante volte ad Agnelli, davvero vuole andare in Super Lega dove Real Madrid e Barcellona guadagneranno sempre più della Juve?”.

Foto: Twitter Liga