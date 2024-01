Tebas: “L’attuale progetto di Superlega è peggio di quello proposto da Agnelli”

Javier Tebas, presidente della Liga, è sempre stato uno dei più avversi al progetto Superlega, e lo dimostra ancora una volta durante un’intervista rilasciata al The Guardian, dove ribadisce l’impossibilità della realizzazione del progetto: “Il sistema attuale, con tutti i suoi difetti, è molto migliore e più efficiente rispetto a quello della Superlega. Li i club più ricchi voglio gestire il calcio europeo, rendendo le altre società dei semplici vassalli, che sono costretti ad accontentarsi di ciò che viene lasciato loro. Il progetto attuale è molto peggio di quello presentato da Andrea Agnelli nel 2019. Quello che sta accadendo in Inghilterra è la riprova di ciò che stiamo sostenendo da anni in Spagna. La Premier ha operato con enormi perdite finanziare ed è divenuta insolvente. Tanto che ora sono in atto molteplici procedure sanzionatorie”.

Foto: profilo personale Tebas