Tebas: “La Champions può sopravvivere anche senza Real, Barcellona e Juve. La UEFA deve agire”

Javier Tebas, presidente della Liga, è tornato a parlare dei tre club ancora coinvolti nel progetto Super Lega. Il leader ha assicurato che se Real Madrid, Barcellona e Juventus saranno sanzionate dalla UEFA, la Liga non farà nulla per sostenerle. Ecco le sue dichiarazioni, riportate da MundoDeportivo:

“La mia opinione personale è che la Champions League è pronta a non avere Real Madrid, Barcellona e Juventus. I campioni hanno continuato a vivere senza il Manchester United per cinque anni. Il Milan è stato espulso dalle competizioni europee e la competizione è sopravvissuta. Non sono essenziali in Europa. Ovviamente vorremmo che giocassero, ma i fatti sono i fatti e la UEFA deve agire”, ha detto Tebas alla conferenza stampa dopo la riunione della piattaforma di consulenza per club, la CAP (piattaforma di consulenza per club).

Il presidente della Liga non ha voluto entrare nel merito delle possibili sanzioni che la UEFA potrebbe imporre ai tre club sopravvissuti della Super Lega, anche se lascia intendere che la Federcalcio spagnola non farà nulla per aiutarli contro le eventuali punizioni.

“Non ho intenzione di entrare nella questione legale. Quello che ho detto è che noi, come Lega, non difenderemo nessuno spagnolo sanzionato. I fatti non hanno nulla a che fare con la nazionalità. Se la UEFA ha un accordo legale per sanzionarli, la Liga non dirà nulla. Difenderà la maggior parte dei suoi club, non uno o due”, ha concluso Tebas.

Foto: sportskeeda.com