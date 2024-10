Tebas: “Infantino deve cancellare il Mondiale per club”

Il presidente de La Liga Javier Tebas ha chiesto alla FIFA di cancellare il Mondiale per Club, in programma negli USA a partire dal prossimo giugno con un nuovo format in stile Mondiale per nazionali, a 32 squadre. A detta sua, il torneo non interesserebbe né ai club, né ai giocatori e neanche agli sponsor e alle tv: “Infantino deve cancellare il Mondiale per club. Non interessa né ai calciatori né ai club, né alla Fifa”, si legge su The Atheltic.

Foto: Twitter Tebas