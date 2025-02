Tebas: “Il Real Madrid fa polemica e scrive una storia falsa”

Javier Tebas, presidente di LaLiga, in un’intervista rilasciata a The Objective, si è scagliato di nuovo contro il Real Madrid per le questioni arbitrali che hanno scosso la Spagna nelle ultime settimane: “Ci sono state molte polemiche arbitrali nelle ultime settimane. Il Real Madrid fa polemica e scrive una storia falsa e mette in dubbio tutto il calcio. È una storia verbalmente aggressiva e manipolata. Conosco molti madridisti che non sono d’accordo con il Real Madrid, che è un club che piange tutto il giorno. Piangono per il fine settimana, piangeranno per il fine settimana successivo e secondo loro è tutta colpa di una cospirazione”.

FOTO: Instagram Tebas