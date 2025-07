Tebas: “Il Barcellona non può iscrivere Nico Williams oggi. E il Real dovrebbe essere sanzionato”

01/07/2025 | 23:59:19

Javier Tebas, il vulcanico presidente de LaLiga, non le manda a dire. A margine del sorteggio del calendario della prossima stagione il massimo dirigente del calcio spagnolo ha affrontato a viso aperto temi caldi. Il primo affondo è stato sul possibile approdo di Nico Williams al Barcellona. Senza giri di parole, Tebas ha dichiarato: “Il Barcellona non può iscrivere Nico Williams oggi”. Un’affermazione che gela i sogni dei tifosi blaugrana e sottolinea le persistenti difficoltà economiche del club catalano. Interrogato su presunti “uomini in nero” dell’Athletic Club, ha tagliato corto: “Non ho idea se l’Athletic Club nominerà qualcuno per supervisionare queste questioni”.

Non meno dure le parole riservate al Real Madrid. Tebas ha attaccato la campagna di critiche agli arbitri portata avanti dal canale televisivo dei Blancos giorni prima delle partite. “Il Real Madrid dovrebbe essere sanzionato per i video televisivi mandati in onda su Real Madrid TV”, ha tuonato il presidente della Liga, ribadendo la sua linea intransigente contro ogni forma di pressione o delegittimazione dell’operato arbitrale.

Foto: Twitter Tebas