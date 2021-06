Tebas: “Il Barça vince la coppa delle perdite finanziarie. Messi? Speriamo resti”

Javier Tebas, presidente della Liga, nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano spagnolo As, si è soffermato sulla situazione finanziaria del Barcellona. “Dei 700 milioni di euro di perdite stimate per i club nel 2020-2021, metà sono per il Barcellona. Ci sono altri club che hanno lavorato meglio per evitare ciò. Il Real Madrid ha gestito molto bene la pandemia, è stato il migliore in questo settore. Il Barça vince la coppa delle perdite finanziarie”. Poi aggiunge. “Devono fare uno sforzo significativo. Speriamo che mantengano Messi, ma in tal caso ci dovrà essere un ridimensionamento. Il Barcellona ha un fatturato elevato e ha bisogno di ristrutturare il proprio debito. Se lo fanno, la situazione non sarà grave. In Liga le regole relative agli stipendi non verranno modificate o allentate. Non cambieremo nessuna regola per Messi”.

FOTO: Twitter Liga