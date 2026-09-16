Tebas: “Fino a quando ci sarà Infantino, la finale del Mondiale 2030 si giocherà in Marocco”

16/09/2026 | 17:35:14

Il presidente della Liga, Javier Tebas, durante una conferenza stampa organizzata a Huesca dall’Associazione dei Direttori e Dirigenti d’Aragona, ha risposto ad alcune domande sul Mondiale 2030, che si svolgerà principalmente in Spagna, Portogallo e Marocco, con una partita in Uruguay, Paraguay e Argentina in occasione del centenario dalla prima Coppa del Mondo.

Le parole di Tebas: “Finché Gianni Infantino sarà a capo della FIFA e se non ci saranno sorprese, la finale dei Mondiali 2030 si giocherà in Marocco. Fouzi Lekjaa (il presidente della Federazione di calcio marocchina e membro del Comitato Esecutivo FIFA, ndr), è un uomo con molto potere. Il nuovo stadio Hassan II non sarà per la finale di cricket”.

Foto: LaLiga