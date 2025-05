Tebas: “Felice che Xabi Alonso torni in Spagna, è uno dei migliori in Europa”

15/05/2025 | 15:01:45

Il presidente della Liga Spagnola Javier Tebas ha commentato il ritorno di Xabi Alonso in Spagna, il tecnico guiderà infatti il Real dopo la separazione da Carlo Ancelotti. “Il Madrid ritiene che Xabi Alonso sia la scelta migliore per la squadra, e sono felice che torni nel calcio spagnolo e nel suo club di sempre.” Ha poi aggiunto: “Vincere la Bundesliga con il Bayer Leverkusen sfidando il Bayern Monaco non è impresa da poco. Si conferma uno dei migliori allenatori d’Europa e del mondo.”

FOTO: X Tebas