Tebas duro contro Infantino: “Mai all’altezza del ruolo. Deve andare via”

02/08/2026 | 16:48:07

Duro messaggio del presidente della Liga, Javier Tebas, contro il presidente della FIFA Gianni Infantino.

Lo spagnolo, in una intervista a Repubblica, ha così tuonato: “Mai all’altezza del ruolo, deve andare via. Lo dico da anni: Gianni Infantino non è mai stato all’altezza di guidare il calcio mondiale. Il Mondiale è una competizione che non può essere ceduta a soggetti terzi. Vi partecipano calciatori che appartengono ai club e la FIFA non paga un euro per loro. Il suo passo indietro in merito a questa idea non pò bastare, è ora che Infantino si faccia da parte. È una persona arrogante e profondamente ignorante delle conseguenze che le decisioni prese oggi avranno sul calcio di domani. Vive in una bolla, circondato da persone che lo adulano e gli danno sempre ragione. La sua gestione della FIFA? È stata nefasta”.

Foto: X Tebas