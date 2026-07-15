Tebas dopo la vittoria della Spagna: “Il nostro campionato non solo compete al massimo livello ma crea calciatori e forma allenatori”

15/07/2026 | 19:10:02

Il presidente de La Liga Javier Tebas, ha parlato sui propri canali social in seguito alla vittoria della Spagna sulla Francia nella semifinale del Mondiale. Queste le sue parole in un post sul suo account X:

“La Spagna torna a dimostrare che i grandi successi non nascono dalla casualità. Nascono dal lavoro, dalla formazione, dai club e da un modo di intendere il calcio. Questa qualificazione alla finale del Mondiale, dopo aver superato con autorità la Francia, è il riflesso di qualcosa di molto più profondo di una grande generazione di calciatori. È la conseguenza di decenni spesi a costruire la migliore cantera di giocatori e allenatori del mondo, con club che investono in talenti, formazione e sviluppo fin dalle giovanili. Il nostro campionato non solo compete al massimo livello: crea calciatori, forma allenatori, esporta conoscenza e innalza il livello del calcio mondiale stagione dopo stagione. Quel modello, tante volte messo in discussione, torna a dimostrare la sua enorme solidità. Congratulazioni a Luis de la Fuente, a tutto lo staff tecnico, ai giocatori e a tutti i club che rendono possibile questo successo silenzioso ogni fine settimana. Oggi festeggia la Spagna. E anche il calcio spagnolo. Ora, un ultimo passo. A conquistare la seconda stella. Una nazione con la sua nazionale”.

Foto: LaLiga