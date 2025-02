Tebas: “Dani Olmo? Era consapevole che il Barça poteva non registrarlo a dicembre”

Javier Tebas è tornato a parlare in un evento organizzato da Europa Press, soffermandosi – di nuovo – sulla registrazione di Dani Olmo: “C’erano quattro mesi da agosto affinché il Barcellona trovasse soluzioni. Avevano il tempo, ma volevano risolvere tutto in fretta. Il 3 gennaio, dopo aver fornito le garanzie richieste, hanno trovato i fondi e risolto. Olmo ha firmato consapevole che a dicembre avrebbe potuto non essere registrato”