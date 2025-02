Tebas contro UEFA e FIFA: “Coi nuovi format non rispettano le regole”

Javier Tebas è tornato a parlare in un evento organizzato da Europa Press, attaccando UEFA e FIFA, in particolare riguardo ai format delle competizioni. “Il Mondiale per Club costringe a modificare il calendario. Il nuovo format della Champions League occupa più settimane, e con la stagione che include il Mondiale per Club, la situazione si complica ulteriormente. Hanno cannibalizzato i diritti, e nei prossimi eventi lo vedremo chiaramente. Quando la competizione nazionale perde valore, i club europei guadagnano di più. È fondamentale che ogni decisione venga concordata con leghe, club e sindacati. La FIFA e la UEFA devono rispettare alcune regole, che al momento non stanno seguendo.”

Foto: Twitter uff Liga