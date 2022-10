Tebas contro Al-Khelaifi: “Violano contratti milionari a loro piacimento come misura di pressione”

Javier Tebas, tramite il proprio profilo Twitter, si è scagliato ancora una volta contro Nasser Al-Khelaifi per il mancato pagamento di 50 milioni di euro per i diritti televisivi. Il presidente della Liga ha raccolto le informazioni pubblicate dal New York Times su questa battaglia: “Non è più solo il pericolo dei club e dello stato, è che controllano gli operatori televisivi, pagano e smettono di pagare, adempiono e violano contratti milionari… a loro piacimento, come misura di pressione per ‘inginocchiarsi’ davanti ai loro falsi desideri, da varie posizioni”.

Ya no solo es el peligro de los clubes/estado, es que estos controlan operadores de tv, pagan y dejan de pagar,cumplen e incumplen contratos millonarios…a su antojo,como medida de presión para “arrodillarnos”a sus deseos espureos , desde los diversos cargos #ECA, #beintv, #UEFA pic.twitter.com/AWzKx5UHff — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) October 13, 2022

Foto: Twitter Tebas