Tebas avvisa il Barcellona: “Non può iscrivere Joan Garcia, non basta pagare la clausola”

18/06/2025 | 12:30:27

Durante una conferenza sull’industria sportiva tenutasi a ESADE Madrid, il presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha lanciato un nuovo monito al Barcellona in merito alla sua complessa situazione finanziaria, soffermandosi anche sull’affare Joan Garcia: “Una cosa è pagare la clausola di Joan García e un’altra è poterlo iscrivere. Il Barcellona non rientra per ora nella regola 1:1. Hanno annunciato il pagamento della clausola e non so se sia già stata effettivamente saldata. Tra l’altro non siamo nemmeno nel periodo ufficiale di registrazioni. Adesso non possono iscrivere nessuno: dovranno fare delle operazioni, non moltissime, ma sanno bene cosa serve. Io non lo dirò”.

FOTO: X Tebas