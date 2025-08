Tebas risponde all’attacco dell’ex arbitro: “A volte il subconscio ti tradisce”

06/08/2025 | 14:45:29

Il presidente de LaLiga, Javier Tebas Medrano non è riuscito a trattenersi, rispondendo a tono agli attacchi dell’ex fischietto Iturralde Gonzalez, tramite il suo profilo X: “Iturralde l’ha fatto di nuovo! Dice che il mio “sueño húmedo” è controllare l’arbitraggio. Che profondità, che livello di dibattito. Si pensava che dopo tanti anni senza fischietto ti saresti riciclato…ma no: continui ad arbitrare nella tua testa e a tirare fuori cartellini immaginari a tutti quelli che non ripetono il tuo discorso. Per chiarire: il mio “sueño húmedo” (visto che ti interessa tanto) è un arbitraggio indipendente, professionale, senza sorprese né scandali… insomma, tutto il contrario di quello che hai vissuto per anni, o ricordi quello che lo stesso collettivo chiamava ‘indice di corruzione’. La cosa curiosa è che quelli che gridano più forte: ‘vuole controllare’, sono quelli che erano dentro (mantenendo un silenzio complice) mentre altri lo controllavano davvero. A volte il subconscio ti tradisce. Tu continua a cercare titoli, io continuerò a lavorare affinché il calcio spagnolo funzioni senza favori, senza indici di corruzione e senza nostalgia di un passato che alcuni ancora idealizzano… per ragioni che tutti conosciamo”.

