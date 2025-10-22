Tebas: “Annullata Villarreal-Barcellona a Miami? Peccato. Era una occasione di crescita”

22/10/2025 | 16:50:40

Il presidente della Liga, Javier Tebas, ha analizzato sui social l’annullamento della gara tra Villarreal e Barcellona a Miami.

Queste le sue parole: “Oggi il calcio spagnolo ha perso un’occasione per fare un passo avanti, proiettarsi nel mondo e rafforzare il proprio futuro. Si invoca la difesa della ‘tradizione’ partendo da una visione chiusa e provinciale, mentre le vere tradizioni del calcio europeo vengono minacciate da decisioni delle istituzioni che lo governano e che, anno dopo anno, distruggono i campionati nazionali, autentico motore dell’industria calcistica in Europa, di fronte all’ingenuità e alla passività dei governanti europei, incapaci di distinguere ciò che è ininfluente da ciò che è essenziale. Si fa appello all’integrità della competizione proprio da parte di chi da anni mette in discussione quella stessa integrità, facendo pressione su arbitri e istituzioni, costruendo narrazioni distorte o utilizzando la pressione politica e mediatica come strumento sportivo. E altri, forse inconsapevolmente e in buona fede, sono stati trascinati in dibattiti su informazioni già affrontate nel 2018, quando quelle presunte informazioni — allora come oggi — non erano altro che un pretesto per far naufragare il progetto. Voglio ringraziare il Villarreal CF e il FC Barcelona per l’impegno e la generosità nel prendere parte a un progetto che puntava unicamente alla crescita della nostra competizione. Non pensavano a sé stessi, ma a tutti. LaLiga continuerà a lavorare, con rigore e convinzione, affinché il calcio spagnolo resti competitivo, affrontando chi vuole distruggerlo, ma sempre nel rispetto delle sue radici e garantendone la sostenibilità. Il calcio spagnolo merita di guardare al futuro con ambizione, non con paura. Continueremo a provarci. Questa volta, ci siamo andati molto vicino”.

Foto: X Liga