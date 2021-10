Tebas: “Agnelli è stato pessimo con Ceferin. Ecco come Messi sarebbe potuto rimanere al Barça”

Javier Tebas, presidente della Liga, ha parlato a El Partidazo di Cope toccando diverse tematiche. Ecco i passaggi più importanti della sua intervista: “Non do alcuna possibilità di successo alla Superlega. Se parli con la Premier League, loro lo hanno assolutamente dimenticato. È un tema morto, proprio come in Germania. Florentino non perde mai. ​ Anche se perde, continua a fare casino.Ho molti dubbi che il processo giudiziario possa dargli ragione e anche se vinceranno, non avranno club per creare la Superlega. Agnelli è stato pessimo con Ceferin”. Sull’addio di Messi: “Cvc investe nella Liga ma se i diritti scendono perderebbero soldi. Se ascoltiamo il presidente del Real Madrid, quei diritti televisivi diminuiranno. Tramite l’accordo con Cvc il Barcellona avrebbe potuto destinare il 15% dell’importo ai giocatori, è stata una decisione libera. In questo modo Messi sarebbe potuto rimanere”.

FOTO: Twitter ufficiale Liga