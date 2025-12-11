Team Altamura, largo ai giovani e Doumbia in copertina

11/12/2025 | 14:15:16

Il Team Altamura e i giovani: un discorso che va avanti, in piena regola e con grande coerenza rispetto a quanto era stato programmato la scorsa estate. L’arrivo dell’allenatore Mangia era legato proprio alla valorizzazione della suddetta strategia, la scelta di un direttore sportivo come Matteo Lauriola ha rafforzato il concetto. Rosa costruita con un giusto mix tra gente esperta della categoria (Poli, Curci, Rosafio, Crimi, Silletti, Mbaye e Nicolao…) e giovani di grande prospettiva. Tra questi vanno segnalati Esposito, classe 2006 ex Napoli convocato da Conte in prima squadra e nel mirino di squadre importanti; Zazza, classe 2005, ex Lazio seguito da club di A e B; Simone, 21 anni, già 3 gol; Mogentale, classe 2005. Tra i più attenzionati Nazzaro, classe 2005 play ex Lazio tra i più positivi dall’inizio del campionato e con il maggior minutaggio tra gli Under; Suazo junior, classe 2005, proveniente dalla serie D e figlio dell’ex attaccante dell’Inter; Florio, Viola, Peschetola, tutti 2003 dal buon rendimento; Pinto, classe 2002, centrocampista a tutto campo. Ma il fiore all’occhiello può essere Chec Bebel Doumbia, classe 2007, tesserato da poche settimane, originario del Burkina Faso e scoperto dal direttore sportivo Lauriola in un raduno di circa due anni fa nel Salento. Grande fisico, 193 centimetri, centrocampista nel mirino della maggior parte dei club di serie A che lo hanno visionato sia a Giugliano nella ultima gara che in allenamento ad Altamura. Il club aveva deciso di investire su un ragazzo destinato a fare il salto di qualità e ha atteso un mese prima di poterlo tesserare a seguito di una lunga pratica. Ulteriore conferma che credeva e crede nel salto di qualità di Doumbia.

foto team altamura