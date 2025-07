Team Altamura-Crimi: visite ok. In arrivo l’annuncio

15/07/2025 | 13:37:59

Marco Crimi ha completato le visite mediche con il Team Altamura, in arrivo l’annuncio. Per il centrocampista svincolato classe 1990 si tratta dell’ennesima esperienza in Serie C. Il club pugliese – come anticipato – ha l’accordo con altri due svincolati: è fatta per il difensore Pioli, presto arriverà anche Mbaye per le visite.

Foto: sito Altamura