Tchouameni: “Xabi Alonso si è inserito bene. Vogliamo tornare a vincere”

14/09/2025 | 13:30:48

Aurelien Tchouameni, ospite del programma francese Telefoot, ha parlato del nuovo allenatore Xabi Alonso. Queste le sue parole sul tecnico spagnolo: “Ho avuto l’opportunità di avere allenatori che mi hanno dato la carica. Xabi è un super allenatore. Al momento, tutto sta andando bene, spero che continui così. Spero che vinceremo molti titoli perché siamo il Real Madrid”.

L’obiettivo è vincere la Champions anche per Mbappé?

“Tutti vogliamo vincere la Champions League. Spero che Mbappé vinca la prima della sua carriera. Saremo tutti felici per lui se la dovesse vincere”.

La Francia punta al Mondiale?

“L’obiettivo è vincere. Arrivare fino in fondo. Tutti sogniamo di vincere la Coppa del Mondo. Vogliamo fare la storia. Purtroppo, l’ultima edizione non è andata come volevamo ma quest’anno speriamo di riuscirci”.

Foto: sito Real Madrid