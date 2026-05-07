Tchouameni-Valverde, altra rissa al Real Madrid: l’uruguaiano finisce in ospedale

07/05/2026 | 16:00:07

Tensione sempre più alta in casa Real Madrid. Nella giornata di oggi, giovedì 7 maggio, è andata in scena una nuova grande discussione all’interno dello spogliatoio del Real Madrid tra Valverde e Tchouameni, la seconda in due giorni e che avrebbe portato Valverde in ospedale. Anche nella giornata di mercoledì, infatti, i due si sono scontrati durante l’allenamento a Valdebebas. Questa seconda lite, però, avrebbe innescato l’ira del club e ha richiesto l’intervento urgente della società, che starebbe valutando dei provvedimenti disciplinari, e una riunione con tutto il gruppo squadra.

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