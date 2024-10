Aurélien Tchouaméni è diventato il capitano della nazionale francese vista l’assenza di Kylian Mbappé e nella conferenza stampa di oggi ha risposto così a una domanda sull’attaccante dell’Inter, Marcus Thuram: “Thuram è un grandissimo giocatore, lo dimostra nell’Inter. Qui c’è un modulo diverso, ma sappiamo che appena entra in campo per noi è un’arma offensiva in più”.

