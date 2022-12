Tchouaméni: “Servirà tempo per far passare la frustrazione”

Attraverso un post sui propri canali social, Tchouaméni ha voluto chiedere scusa ai suoi tifosi per l’errore dagli 11 metri contro l’Argentina in finale del Mondiale. Ecco le sue parole: “Ci vorrà molto tempo per digerire l’amarezza e la delusione. Ce l’abbiamo messa davvero tutta. Mi sono preso le mie responsabilità, non è andata bene, e sono il primo ad essere veramente dispiaciuto. Sono convinto che il futuro della nazionale francese sarà luminoso, soprattutto se possiamo contare su di voi”.

