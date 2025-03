Tchouameni: “Se giochi ogni tre giorni, le motivazioni possono variare”

Intervenuto in conferenza stampa, il centrocampista del Real Madrid e della Nazionale francese, Aureliene Tchouameni, ha così parlato: “Non ci girerò intorno. Quando sei un calciatore professionista e giochi ogni tre giorni, dicono che la tua motivazione è la stessa per ogni partita. Non è vero. La motivazione può variare. Determinazione e disciplina sono le più importanti. Ovviamente, alcune partite sono più importanti di altre. Dal momento in cui indossi la maglia della nazionale francese o quella del tuo rispettivo club, ti assicuri di dare il massimo e di avere quella voglia di vincere”.

Foto: Instagram Tchouameni