Tchouameni risponde a Jean-Michel Larqué: “Non ho un livello da Division Regional 1”

Dopo i doppio confronto con la Croazia, non sono mancate le critiche per i calciatori della Francia nonostante abbiano staccato il pass per la qualificazione. Fra i più critici è stato l’ex giocatore Jean-Michel Larqué: “Vent’anni fa, a centrocampo, c’erano Vieira, Makélélé, Zidane. Ora, Tchouaméni-Guendouzi-Rabiot, è la Division Regional 1! Aurélien Tchouaméni e il suo tiro a sciabola… quando deve colpire normalmente, non ci riesce. Sono davvero preoccupato! Sono giocatori falsi, non hanno niente, nessun talento! Quindi se non hanno alcuna voglia di farlo… è una totale assurdità”. In conferenza stampa non si è fatta attendere la risposta di Tchouameni: “E’ la verità quando dico che non ascolto le critiche. Solo perché qualcuno dice che sono da livello di Division Regional 1, non significa che ho un livello da Division Regional 1. Ovviamente ascoltiamo le critiche, c’è una differenza tra sentirle e ascoltarle. Questa è la differenza. Ovviamente abbiamo giocato una partita migliore dell’ultima volta, anch’io a livello personale, ma abbiamo giocato davanti ai nostri tifosi, davanti al nostro pubblico e onestamente, ci ha davvero dato un’energia extra e si è visto perché penso che tutti abbiano giocato bene. Division Regional 1? E’ esagerato, avrebbe potuto dirlo meglio”.