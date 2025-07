Tchouaméni: “Questo club è unico. Sarebbe bello chiudere la carriera qui”

08/07/2025 | 16:29:23

Aurélien Tchouaméni centrocampista del Real Madrid, ha parlato a Rolling Stone Africa, rivelando ambizioni, emozioni e legami profondi con il club madrileno: “Spero di restare al Real Madrid. Vorrei concludere la mia carriera al vertice. E per me, il vertice è questo club, il più grande del mondo. Il mio momento più bello? Il mio primo giorno al Real. È stato il coronamento di un sogno”.

Tchouaméni non nasconde le differenze rispetto al passato: “Giocare qui è un’altra dimensione. Bordeaux e Monaco mi hanno formato, ma Madrid è un altro pianeta: la pressione, la dedizione, l’ambizione continua di vincere. Ogni partita è una finale. Ogni gara ha la sua storia. Mi preparo con un coach prima di ogni gara. A questo livello, la mente conta quanto il fisico”.

Tchouaméni non dimentica le origini: “Vado in Camerun ogni due o tre anni, voglio dare qualcosa in cambio, aiutare il continente a crescere. Gli idoli? “Eto’o, Drogba, Pogba, Kanté, Makélélé. Ma il primo modello è sempre stato mio padre”.

Foto: Instagram Real Madrid