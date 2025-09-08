Tchouaméni: “Koné è un top player, tutti se ne stanno accorgendo”

08/09/2025 | 14:51:38

Uno dei senatori della Francia guidata da Didier Deschamps ha parlato al fianco del commissario tecnico dei Blues in conferenza dei stampa alla vigilia del match contro l’Islanda per le qualificazioni ai Mondiali 2026. A soli 25 anni Aurélien Tchouaméni parla da veterano e coinvolge nel dibattito anche i compagni di squadra. Il giocatore del Real Madrid ha così parlato del compagno Kone, in forza alla Roma: “Manu è un top player, sempre più persone si stanno rendendo conto della sua qualità. È fantastico avere la possibilità di giocare con un giocatore come lui”.

Foto: Instagram Tchouameni