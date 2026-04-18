Tchouaméni: “Il Real Madrid è il palcoscenico più importante dello sport, la pressione è un privilegio”

18/04/2026 | 11:30:02

Il centrocampista del Real Madrid, Aurelien Tchouaméni, ha concesso un’intervista al podcast Pivot. Queste le sue parole:

“Il mio periodo iniziale al Real? Sono stato trasformato in un capro espiatorio. Nei primi 10-20 minuti, lo stadio fischiava ogni volta che toccavo palla. Una situazione del genere o ti distrugge, oppure pensi: ‘È così e basta’, vediamo cosa posso controllare, e l’unica cosa che posso controllare è la mia prestazione. Il livello di pressione al Real Madrid è qualcosa di completamente diverso. La gente parlerà di tutto ciò che fai, nel bene e nel male. Tutti parlavano di me, del mio modo di giocare. Un anno o due fa ero un giocatore scarso, venivo fischiato allo stadio, quindi ho sentito di averne passate tante, e questo mi ha sicuramente aiutato mentalmente. Ora so che, qualunque cosa io faccia, la gente parlerà, quindi la ignoro. Giocare per il Real Madrid è il palcoscenico più importante dello sport: la pressione è un privilegio. L’episodio tra Vinicius e Prestianni? Lo hanno chiamato scimmia. Credo che il passo successivo per lui sarà smettere di giocare. Non permetteremo che scene del genere si ripetano”.

Foto: Instagram Tchouameni