Tchouameni: “Critiche? C’è differenza tra ascoltarle e sentirle”

Aurelien Tchouameni respinge le critiche arrivate dopo la sconfitta contro la Croazia nell’andata dei quarti di finale di Nations League. Dopo un’ottima gara di ritorno, la Francia de Deschamps compie la rimonta e passa alle semifinali imponendosi ai calci di rigore. E in sala stampa dopo la gara di ieri, il centrocampista del Real Madrid ha risposto: “E’ la verità quando dico che non ascolto le critiche. Solo perché qualcuno dice che sono da livello di Division Regional 1, non significa che ho un livello da Division Regional 1. Ovviamente ascoltiamo le critiche, c’è una differenza tra sentirle e ascoltarle. Questa è la differenza. Ovviamente abbiamo giocato una partita migliore dell’ultima volta, anch’io a livello personale, ma abbiamo giocato davanti ai nostri tifosi, davanti al nostro pubblico e onestamente, ci ha davvero dato un’energia extra e si è visto perché penso che tutti abbiano giocato bene. Division Regional 1? E’ esagerato, avrebbe potuto dirlo meglio”.

foto federazione francese